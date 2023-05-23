Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Удмуртии пострадал от нападения неизвестных в Санкт-Петербурге

21 мая в 10:20 в полицию Приморского района из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что в 05:08 из квартиры в тяжелом состоянии доставлен 31-летний житель Удмуртии. Скорой помощи пострадавший сообщил, что был избит неизвестными.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жителя Удмуртии в тяжелом состоянии доставили в больницу Приморского района Санкт-Петербурга из дома по проспекту Королева. 31-летний мужчина сообщил врачам скорой помощи, что на него напали неизвестные, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Менее чем за час из квартиры того же дома в отдел полиции доставил четверых мужчин, прибывших в Петербург из разных регионов. В отношении троих составлены протоколы об административном правонарушении, 42-летний житель Челябинской области задержан.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...