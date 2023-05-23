Житель Удмуртии пострадал от нападения неизвестных в Санкт-Петербурге

21 мая в 10:20 в полицию Приморского района из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что в 05:08 из квартиры в тяжелом состоянии доставлен 31-летний житель Удмуртии. Скорой помощи пострадавший сообщил, что был избит неизвестными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жителя Удмуртии в тяжелом состоянии доставили в больницу Приморского района Санкт-Петербурга из дома по проспекту Королева. 31-летний мужчина сообщил врачам скорой помощи, что на него напали неизвестные, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Менее чем за час из квартиры того же дома в отдел полиции доставил четверых мужчин, прибывших в Петербург из разных регионов. В отношении троих составлены протоколы об административном правонарушении, 42-летний житель Челябинской области задержан.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.