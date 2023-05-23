Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали

Вблизи поселка Зенково Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) произошел пожар на судне РТ-377 во время ночной стоянки на реке Обь, сообщили в Telegram-канале Ространснадзора Уральского округа. По их данным, один человек погиб, а пятеро доставлены в больницу с ожогами разной степени.

Как сообщил у себя в Telegram-канале директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, двое пострадавших в состоянии средней тяжести отправлены в окружную больницу Ханты-Мансийска. Двое получают медицинскую помощь амбулаторно, а один осмотрен на месте без необходимости медицинского вмешательства.

По данным Ространснадзора, при ликвидации возгорания теплоход сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь, судно затопило. На месте происшествия работают Инспекция по надзору за судоходством, мореплаванием и организации расследований транспортных происшествий Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.

В данный момент устанавливаются причины возникновения пожара и затопления судна. По результатам проверок будут приняты меры реагирования.

Полина Хабарова, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...