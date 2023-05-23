В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и шестеро пострадали

Вблизи поселка Зенково Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) произошел пожар на судне РТ-377 во время ночной стоянки на реке Обь, сообщили в Telegram-канале Ространснадзора Уральского округа. По их данным, один человек погиб, а пятеро доставлены в больницу с ожогами разной степени.

Как сообщил у себя в Telegram-канале директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, двое пострадавших в состоянии средней тяжести отправлены в окружную больницу Ханты-Мансийска. Двое получают медицинскую помощь амбулаторно, а один осмотрен на месте без необходимости медицинского вмешательства.

По данным Ространснадзора, при ликвидации возгорания теплоход сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь, судно затопило. На месте происшествия работают Инспекция по надзору за судоходством, мореплаванием и организации расследований транспортных происшествий Ространснадзора по Уральскому федеральному округу.

В данный момент устанавливаются причины возникновения пожара и затопления судна. По результатам проверок будут приняты меры реагирования.

Полина Хабарова, Екатеринбург