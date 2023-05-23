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обновлено 13:12

Руководителю управляющей компании продлили арест в рамках расследования гибели женщины

Кировский районный суд Перми удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения руководителю ООО «Кристалл» Александру Гордеечеву. Как сообщает пресс-служба суда, обвиняемый пробудет под домашним арестом до 24 июня.

Господин Гордеечев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). Уголовное дело было возбуждено СУ СКР по Пермскому краю после того, как из-за падения глыбы льда с крыши дома по ул. Адмирала Ушакова, 20, погибла женщина. Здание обслуживало ООО «Кристалл».

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