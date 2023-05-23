Мэрия Новосибирска выделила 118,3 млн рублей на благоустройство Первомайского сквера

Горзеленхоз Новосибирска объявил торги по выбору подрядчика для благоустройства Первомайского сквера в центре города. Начальная стоимость муниципального контракта 118,3 млн руб. В перечне планируемых работ: устройство тротуара из плитки, бордюров, мусорной площадки, посев газонов, установка доски почета, указателей и табличек.

Выполнить работы победитель должен к 15 октября 2023 года. Выбрать подрядчика планируется в начале июня.

Ранее в мэрии поясняли, что в основные маршруты в сквере проектом благоустройства будут сохранены. Первомайский сквер был заложен в 1932 году.

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Оксана Павлова