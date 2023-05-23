Жителя Алушты осудили за подготовку заказного убийства бизнесмена

В Крыму жителя Алушты и его пособника осудили за подготовку заказного убийства предпринимателя и хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

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В ходе заседания было установлено, что в период с ноября 2021 года по январь 2022 года мужчина искал исполнителя заказного убийства. Обратившись к своему знакомому, он предложил заплатить ему за преступление 1 млн руб. и передал в качестве задатка 400 тыс. руб.

Действия сообщников пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОБОП УУР МВД по Республике Крым. В ходе обыска дома у одного из мужчин обнаружили порох. При проведении расследования сотрудники правоохранительных органов опросили не менее 20 свидетелей. Специалисты провели свыше 15 экспертиз.

Сообщников приговорили к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима на сроки 6 лет и 8 месяцев и 8 лет и 2 месяца.

Анастасия Донскова

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