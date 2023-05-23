Суд смягчил наказание ефрейтору из Башкирии за неявку на службу

Как стало известно «Ъ-Уфа», судья Центрального окружного военного суда Екатеринбурга Игорь Соломко изменил наказание 24-летнему ефрейтору Марселю Кандарова, который был приговорен в январе Уфимским гарнизонным судом к пяти годам колонии общего режима за неявку на службу (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Кандаров проведет в колонии-поселении три года. Мотивировочная часть решения на сайте суда еще не опубликована.

Как сообщали в суде первой инстанции, Марсель Кандаров, проходя военную службу по контракту и не желая участвовать в СВО, в мае прошлого года не явился к месту службы. В сентябре его задержали сотрудники правоохранительных органов в Чишминском районе.

Обвиняемый признал вину.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте