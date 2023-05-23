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обновлено 13:02

Из особо охраняемой природной территории Черняевского леса исключат земельный участок

Пермская городская дума одобрила предложение об исключении участка площадью 5,3 га из состава особо охраняемой территории местного значения «Черняевский лес». С этой просьбой обратился собственник участка — ООО «Макс-СБ», которое ранее выкупило актив у ООО «Чайка». Заместитель главы администрации Перми Дмитрий Галиханов сообщил, что эксперты поддержали предложение по исключению участка, поскольку никакой экологической ценности он не представляет. При этом в качестве компенсации в состав ООПТ будет включен участок площадью более 20 га.

Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

Начальник управления по экологии и природопользованию мэрии Дмитрий Андреев рассказал, что для этой территории установлена территориальная зона Ц-4, что позволяет использовать ее в рекреационных целях. «То есть там можно строить гостиницы и другие объекты отдыха, спортивные и культурные сооружения не выше четырех этажей»,— пояснил господин Андреев.

На это депутат Геннадий Сторожев выразил обеспокоенность, что зонирование будет изменено, а на участке появится многоквартирный дом. «Так было не раз, и я подозреваю, что этим дело и кончится»,— сказал он.

В итоге за изменение решения гордумы, регламентирующего создание ООПТ, проголосовали 24 из присутствовавших на заседании 28 депутатов.

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