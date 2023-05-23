Екатеринбургские депутаты обратились к силовикам из-за дискредитирующих предвыборных газет

Депутаты Екатеринбургской городской думы Татьяна Вяткина и Александра Журавлева подали заявления в полицию и прокуратуру с просьбой возбудить дело о клевете из-за предвыборных газет «Свердловская правда». Об этом они заявили в ходе брифинга. Отметим, оба депутата являются директорами учебных заведений — Татьяна Вяткина возглавляет школу №168, а Александра Журавлева школу №140.

Ранее СМИ сообщали о выходе двух номеров «Свердловской правды», которую выпускают под брендом КПРФ. В партии причастность к газете отрицают. В первом номере были опубликованы негативные отзывы о школах, которые возглавляют депутаты, а вторая газета была посвящена элитной недвижимости, которой якобы владеет Александра Журавлева, и «причастности» Татьяны Вяткиной к движению ЛГБТ.

«Это происходит против нас, потому что мы являемся общественными людьми. У нас большой округ родителей, выпускников, наших знакомых, коллег из других районов и городов. Поэтому тем кандидатам в депутаты, которые хотят быть в следующем созыве, показалось, что с нами трудно бороться. Поэтому один из способов борьбы с нами — эта грязная газета»,— отметила госпожа Вяткина.

Александра Журавлева отметила, что «ни одного слова правды» в этих газетах нет. Она также обратилась к организаторам праймериз учесть результаты расследования силовиков по данному инциденту, и наказать организаторов этой газеты.

Татьяна Вяткина и Александра Журавлева были избраны депутатами Екатеринбургской гордумы по одномандатным избирательным округам №2 (Верх-Исетский район) и №10 (Академический район) на довыборах в марте 2022 года. В этом году первая будет баллотироваться в новый созыв думы по одномандатному избирательному округу №4, а вторая — по одномандатному избирательному округу №13.

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