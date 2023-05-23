НБКИ: нижегородцам выдали 23,2 млрд рублей потребкредитов с начала года

Банки в январе-апреле выдали жителям Нижегородской области потребительские кредиты на общую сумму 23,2 млрд руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Это на 72% больше, чем в 2022 году, когда объемы выдачи резко упали на фоне новых санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В 2023 году показатель приблизился к уровню 2021 года: в среднем в месяц банки выдавали нижегородцам 5,8 млрд руб. потребкредитов, в 2021 году – 5,82 млрд руб.

Всего в России за четыре месяца было выдано 1,22 трлн руб. потребкредитов, рост по сравнению с 2022 годом составил 57,6%.

«Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Стоит отметить и динамику среднего чека потребкредита, который существенно вырос за последнее время, достигнув рекордных значений нынешней весной»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он добавил, что банки продолжают придерживаться консервативной политики.

Анастасия Еремина