НБКИ: нижегородцам выдали 23,2 млрд рублей потребкредитов с начала года

Банки в январе-апреле выдали жителям Нижегородской области потребительские кредиты на общую сумму 23,2 млрд руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Это на 72% больше, чем в 2022 году, когда объемы выдачи резко упали на фоне новых санкций.
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В 2023 году показатель приблизился к уровню 2021 года: в среднем в месяц банки выдавали нижегородцам 5,8 млрд руб. потребкредитов, в 2021 году – 5,82 млрд руб.
Всего в России за четыре месяца было выдано 1,22 трлн руб. потребкредитов, рост по сравнению с 2022 годом составил 57,6%.
«Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Стоит отметить и динамику среднего чека потребкредита, который существенно вырос за последнее время, достигнув рекордных значений нынешней весной»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он добавил, что банки продолжают придерживаться консервативной политики.