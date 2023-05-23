Новую форму господдержки сельхозпроизводителей введут в Нижегородской области

25 мая заксобрание Нижегородской области примет поправки, вводящие новую форму региональной господдержки сельхозпредприятий. Крупные производители, которые могут привлекать внешнее финансирование с фондового рынка за счет выпуска облигационных займов, смогут претендовать на компенсацию процентов по купонам в размере, не превышающем ключевую ставку Центробанка.

«Выпуск облигационных займов сельхозпроизводителями – довольно сложная и затратная процедура. По моему субъективному мнению, выходить на фондовый рынок за инвестициями размером менее 1-1,5 млрд руб. экономически малоэффективно. Но с различными формами господдержки появляется возможность привлекать меньшие объемы заимствования в 300-500 млн руб», – пояснил председатель комитета заксобрания по бюджету Александр Шаронов.

Из нижегородских аграриев ранее 375 млн руб. инвестиций с фондового рынка привлек «Племзавод имени Ленина» предпринимателя Игоря Гордеева. По его мнению, новая мера будет полезна и облегчит сельхозпроизводителям привлечение денег с фондового рынка, так как банки иногда не готовы кредитовать сельхозпредприятия из-за нехватки ликвидных залогов.

Господдержка будет осуществляться в рамках выделенных минсельзхозу области лимитов – на нее пойдет та часть бюджетных средств, которая осталась невостребованной в рамках компенсации аграриям процентной ставки по льготным кредитам.

Иван Сергеев