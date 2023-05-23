Прокуратура в Уфе начала проверку по факту пожара в автобусе с детьми

Прокуратура Кировского района Уфы начала проверку перевозчика, автобус которого загорелся на Оренбургском тракте возле гипермаркета «Метро». Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, перевозкой занимался индивидуальный предприниматель, его имя не раскрывается.

Известно, что в автобусе марки Karosa находились четверо взрослых и 48 детей, которых везли в летний оздоровительный лагерь «Черемушки». При пожаре никто не пострадал, все пассажиры доставлены к месту назначения на резервном автобусе. Установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке транспортного средства.

Прокуратура контролирует работу служб, которые выясняют обстоятельства инцидента, проверит работу перевозчика, говорится в сообщении.

Наталья Балыкова

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