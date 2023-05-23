Мишустин встретился с главой Нового банка развития БРИКС

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф. Господин Мишустин поздравил экс-президента Бразилии с назначением на должность и высказал пожелания России к дальнейшей работе банка.

«Уверен, что под вашим руководством Новый банк развития сможет успешно выполнять возложенные на него функции. Это в первую очередь необходимо для повышения международного авторитета банка, расширения операционной деятельности, в том числе и в нашей стране»,— сказал глава российского правительства (цитата по пресс-службе правительства).

Также он выразил надежду, что работа банка будет способствовать экономическому и инвестиционному взаимодействию стран—участниц союза и «придаст импульс продвижению перспективных проектов в торговле, энергетике, в высоких технологиях, в транспортно-логистической инфраструктуре и других областях».

Дилма Руссефф подчеркнула, что Россия стояла у истоков создания банка БРИКС. «В тот момент это была очень значительная инициатива, когда пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — собрались, для того чтобы создать механизм финансирования своих экономик и в целом развивающихся экономик»,– отметила президент Нового банка развития.

Новый банк развития страны БРИКС учредили в 2014 году. Структура финансирует инфраструктурные, а также проекты «устойчивого развития» в государствах—членах союза и развивающихся странах. Дилма Руссефф была избрана президентом НБР в марте 2023 года. До этого в должности работал Маркус Троихо (досрочно оставил должность по неизвестным причинам).

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