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Департамент Ялты по вопросам ЖКХ возглавил Юрий Журавлев

Начальником департамента по вопросам ЖКХ администрации Ялты стал Юрий Журавлев. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

«Сегодня перед ним стоит широкий спектр задач: жилфонд и дороги, озеленение и наружное освещение, уборка и поддержание должного санитарного состояния Ялты, Алупки и поселков, контроль за работой подведомственных ДЖКХ муниципальных предприятий и многое другое»,— говорится в сообщении.

Юрий Журавлев родился в феврале 1984 года. Ранее господин Журавлев руководил муниципальным унитарным предприятием «РЭО-1».

Анастасия Донскова

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