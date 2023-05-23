Департамент Ялты по вопросам ЖКХ возглавил Юрий Журавлев

Начальником департамента по вопросам ЖКХ администрации Ялты стал Юрий Журавлев. Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

«Сегодня перед ним стоит широкий спектр задач: жилфонд и дороги, озеленение и наружное освещение, уборка и поддержание должного санитарного состояния Ялты, Алупки и поселков, контроль за работой подведомственных ДЖКХ муниципальных предприятий и многое другое»,— говорится в сообщении.

Юрий Журавлев родился в феврале 1984 года. Ранее господин Журавлев руководил муниципальным унитарным предприятием «РЭО-1».

Анастасия Донскова

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