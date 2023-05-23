Выдача потребкредитов в Удмуртии выросла на 64,5% в январе-апреле 2023 года

По итогу четырех месяце 2023 года жители Удмуртии взяли 11,3 млрд руб. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 64,5% больше объема за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба НБКИ. Среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных потребкредитов республика оказалась на последней строчке.

В целом по России потребительских кредитов было выдано на 1,22 трлн руб. или на 57,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объясняется тем, что в начале 2022 года произошло падение выдачи, что связано с реакцией рынка розничного кредитования на санкционное давление.