Мэр Ярославля намерен в три раза перевыполнить план по ремонту дорог

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что план по ремонту дорог в 2023 году, может быть перевыполнен в три раза. Об этом градоначальник сказал на общегородском совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт дороги в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ремонт дороги в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Дороги в Ярославле планируют ремонтировать за счет использования лимитов финансирования 2024 года в части средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и областного дорожного фонда.

«Вместо 15 километров мы можем сделать в три раза больше, если реализуем все задачи и все планы. Это серьезный задел»,— сказал Артем Молчанов.

Как пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Дмитрий Сергеев, сейчас завершается подготовка смет на дополнительные дорожные ремонты.

«Из 60 дополнительных дорожных объектов, которые мы осмечиваем, 30 находятся в работе у государственной экспертизы. В первой половине июня мы планируем проводить работу по формированию лотов по части объектов и объявлять закупки»,— сказал Дмитрий Сергеев.

Градоначальник предложил уже сейчас доносить информацию о новых ремонтах до потенциальных подрядчиков. А также предлагать пораньше начинать и завершать работу по уже идущим ремонтам дорог.

«Наши коллеги-подрядчики должны понимать, что чем раньше они сегодня начнут работы, тем раньше закончат. И у них будет возможность свои строительные мощности перенести на дополнительные работы. Объем работ, который мы хотим сделать, он очень серьезный. И свободных мощностей может быть дефицит. До подрядчиков нужно уже сейчас довести, что в июне-июле мы будем разыгрывать новые объекты»,— сказал Артем Молчанов.

Андрей Иванов