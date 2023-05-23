Суд обязал БГТОиБ выплатить 2 млн рублей незаконно уволенным музыкантам

Верховный суд Башкирии удовлетворил исковые заявления девяти музыкантов Башкирского государственного театра оперы и балета в части перерасчета сумм за период вынужденного прогула. Об этом «Ъ-Уфа» сообщила скрипачка Елена Галимова. По ее информации, театр выплатить около 2 млн руб. «При этом в восстановлении Алексея Микитова было отказано. Будем подавать кассацию. Шансы, думаю, есть»,— отметила она.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в 2020 году с музыкантами оркестра были заключены срочные трудовые договоры, которые не были пролонгированы в августе прошлого года. Десять музыкантов, несогласные с увольнением, подали иски в суд, которые позднее были объединены в одно производство. В декабре Кировский райсуд Уфы признал незаконным увольнение девяти музыкантов и обязал администрацию театра восстановить их в должностях, а также возместить моральный ущерб (по 5 тыс. руб. каждому) и выплатить компенсацию за вынужденный прогул на общую сумму около 1 млн руб. На решение суда были поданы жалобы как со стороны театра, так и истцов. Жалобы театра были оставлены без удовлетворения.

Венера Хисамова

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