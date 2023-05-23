Газификация в Прикамье набирает обороты

В 2021 году в России началась догазификация – строительство газовых сетей к частным домовладениям в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан в соответствии с Поручением Президента РФ. В Пермском крае сети по программе догазификации строят сразу до фасада дома. На сегодня в Прикамье в рамках программы обеспечена техническая возможность подключения для около 30 тыс. домовладений. В сравнении с прошлыми годами, когда в среднем в год к газу подключали 7,5 тыс. домов, результаты 2022 года впечатляют.

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Интерес жителей Прикамья к президентской программе только возрастает. Условия подключения, сформированные на федеральном уровне, а также практика Пермского края по доведению сетей до фасада существенно экономят затраты населения на газификацию домовладений. На 2023 год заключено уже более 21 тыс. договоров. Всего же в рамках программы от жителей региона принято уже более 44 тыс. заявок на догазификацию, из них 96% переведены в договоры.

Как принять участие в программе догазификации? Какие документы и как можно подать?

Чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку любым удобным способом: лично в клиентских центрах «Газпром газораспределение Пермь» или офисах МФЦ, через портал Единого оператора газификации connectgas.ru, в «Личном кабинете» на нашем сайте ugaz.ru или через сайт «Госуслуги». В отдаленные территории по согласованию с администрацией приезжают выездные пункты приема заявок. Заявка должна содержать следующие документы: свидетельство о праве собственности на жилой дом и земельный участок, копию паспорта, СНИЛС и ситуационный план, который наши специалисты помогут составить в момент обращения.

Важными условиями участия в программе являются нахождение домовладения в газифицированном населенном пункте и оформленные должным образом жилой дом и земельный участок. Кроме того, газ должен использоваться для собственных нужд: на отопление, приготовление пищи, горячее водоснабжение.

После подачи заявки уточнить ее статус можно в личном кабинете на портале Единого оператора газификации или в клиентском центре «Газпром газораспределение Пермь».

Почему могут отказать?

Заявка может быть отклонена по ряду причин. В первую очередь, из-за несоответствия критериям догазификации: либо дом находится в негазифицированном населенном пункте, либо он не оформлен в собственность, либо не построен.

Причиной отказа также может быть подача заявок на догазификацию сразу нескольких домовладений по разным адресам. В законодательных актах прописано, что воспользоваться программой заявитель может один раз в три года. То есть, если абонент уже догазифицировал свое домовладение, в следующий раз можно подать заявку только по истечении трех лет.

Также причиной отказа может служить неполный комплект документов или предоставление некорректных данных. Тогда специалистам приходится уточнять и запрашивать недостающие документы и сведения. На дополнение комплектности документов дается 20 рабочих дней, после этого газовики вынуждены аннулировать заявку. Но ее можно подать снова.

Нужно ли что-то доплачивать потребителю в рамках программы?

Программа догазификации предусматривает подведение газовых сетей до границ участка, Пермский край субсидирует строительство газопровода от границ земельного участка до фасада дома. Заявитель несет затраты лишь на разводку сетей внутри дома и покупку комплекта газового оборудования. Соответственно сумма на газификацию домовладения во многом зависит от выбранного оборудования. Чтобы воспользоваться программой догазификации, можно поставить для начала только газовую плиту и затем постепенно, уже после пуска газа в дом, оборудовать внутренние сети для отопления.

В Пермском крае определены льготные категории граждан, которым могут бесплатно провести газ по фасаду дома за счет краевого бюджета: это ветераны Великой Отечественной войны, малоимущие, многодетные, участники боевых действий. Есть ли у будущего абонента право на такие льготы, надо выяснять в каждом отдельном случае в отделении Министерства социального развития.

Почему по программе можно газифицировать только частные дома?

На сегодняшний день в соответствии с федеральным законодательством в программу догазификации входят только частные зарегистрированные дома.

В конце 2022 года правительство России приняло постановление, расширяющее социальную газификацию: теперь она распространяется на социальные объекты, такие как детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории.

В какие сроки подключают?

После того как заявка подана и одобрена, начинается подготовка технических условий и договора. Договор направляют заявителю. Если собственника все устраивает, то он должен подписать его в течение 30 дней. Затем с хозяином дома связываются проектировщики и выслушивают пожелания, куда нужно подвести газ, после чего готовится проект. После заключения договора также оговариваются сроки, в которые заявитель должен подготовит свой дом к приему газа, закупив необходимое оборудование.

Где собственник будет заказывать проект и кого будет нанимать для прокладки сетей внутри участка – это закон не регламентирует. Но после выполнения всех работ газовики обязательно проверят их на соответствие проекту. Если замечаний нет, то газ будет подан в дом. Если есть, то нужно будет устранить замечания. Эта процедура необходима для обеспечения безопасности потребителей газа.

Покупка газового оборудования: как выбрать?

К покупке газового оборудования стоит отнестись со всей серьезностью. Для этого желательно проанализировать и сравнить несколько моделей, изучить информацию о репутации компании-производителя, ее историю, ознакомиться с отзывами покупателей. Важно помнить: любой газовый прибор обязательно должен иметь подробную инструкцию по эксплуатации и сертификат. Поэтому крайне нежелательно покупать оборудование, бывшее в употреблении, особенно это касается интернет-площадок по перепродаже приборов «из рук в руки». Так вы подвергаете опасности не только себя и близких, но и окружающих.

Важно помнить также, что установку, ремонт и замену газового оборудования может осуществлять только сотрудник специализированной организации, ведь даже неловко закрученная гайка может спровоцировать утечку.

Где будущему абоненту узнать сроки подключения своего дома?

Срок подключения своего домовладения можно посмотреть в договоре на техническое присоединение, который подписывал абонент. В документе прописан крайний срок, в который представитель единого оператора газификации обязуется выполнить свои работы по договору. Сроки пуска газа в дом зависят не только от газовиков, но и от потребителя. Дом должен быть полностью готов к приему газа, заключены договоры на поставку газа и на техническое обслуживание газового оборудования. Без этого произвести пуск газа невозможно. Поэтому сроки, указанные в договоре, могут смещаться.

Почему еще сроки смещаются и договоры продлевают?

Сроки увеличиваются, если при проектировании выясняются обстоятельства, требующие проведения дополнительных мероприятий, которые регламентированы правилами подключения. Например, строительство дополнительных газовых сетей для увеличения пропускной способности и, следовательно, увеличения объема поставляемого газа, необходимого для новых потребителей. Если при топографической съемке выясняется, что при прокладке трассы газопровода требуется прохождение дорог федерального значения, рек, лесополосы или других преград, срок выполнения договора также может быть продлен. В этом случае увеличиваются как сроки выполнения проекта, так и сроки строительства. При увеличении продолжительности исполнения обязательств по договору газовая служба информирует будущих потребителей газа об этих причинах и подписывает с ними дополнительные соглашения.

Где будущий абонент может получить ответы на свои вопросы по догазификации?

Есть разные формы обратной связи по вопросам подключения домовладений к сетям газораспределения. Ответы на вопросы по программе догазификации можно получить:

• на портале Единого оператора газификации (connectgas.ru);

• по телефону горячей линии: 218-11-04;

• в клиентском центре местной газораспределительной организации или в МФЦ;



• в «Личном кабинете» абонента на сайте газораспределительной организации.

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ» Контактные телефоны: +7 (342) 218-11-81; +7 (912) 48-28-131

E-mail: id10201@ugaz.ru

Сайт: www.ugaz.ru

АО «Газпром газораспределение Пермь»