Сон без пауз

Бывший участник дуэта Simon & Garfunkel Пол Саймон выпустил новый альбом «Seven Psalms», который, по собственному признанию музыканта, ему буквально приснился. Сны мастера разгадывал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый альбом — спор Пола Саймона с самим собой по вопросам веры

Фото: Evan Agostini / Invision / AP Новый альбом — спор Пола Саймона с самим собой по вопросам веры

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американец Пол Саймон прославился в 1960-е в дуэте с Артом Гарфанкелом. Его авторству принадлежат песни, в отношении которых ни один возвышенный эпитет не будет чрезмерным: «The Sound Of Silence», «The Boxer», «Mrs. Robinson», «Bridge Over Troubled Water». А краеугольным камнем его сольной карьеры стал альбом «Graceland» (1986), в связи с которым часто употреблялся термин world beat.

В последний раз Саймон выпускал собрание новых авторских песен в 2016 году. Это был альбом «Stranger To Stranger». Тогда он еще довольно активно гастролировал, и темы для песен ему подбрасывала сама жизнь. Несмотря на невозмутимый внешний вид, Саймону не откажешь в чувстве юмора, достаточно вспомнить песню «You Can Call Me Al», легкую вещицу, написанную под впечатлением от встречи с композитором Пьером Булезом. В «Stranger To Stranger» Пол Саймон играл одновременно со своим любимым афробитом, собственными жизненными впечатлениями и мелодикой своего доброго товарища Стинга. После этого альбома Пол Саймон выпустил отчаянно «прощальную» пластинку «In The Blue Light», для которой переработал в сентиментально-меланхоличном ключе несколько своих не самых известных песен. Все в этом альбоме, казалось, говорило о том, что в студию музыкант больше не вернется.

Свой последний сольный концерт Пол Саймон дал в августе 2019 года. К этому времени в его сознании уже происходило кое-что новое. Шестью месяцами ранее он услышал во сне голос: «Тебе предстоит записать альбом "Seven Psalms" ("Семь псалмов")». Проснувшись, Саймон автоматически записал эти слова, но совершенно не понимал, что с этим делать. Два-три раза в неделю он просыпался около четырех утра, оттого что к нему приходят новые слова. Он стал собирать их вместе.

Все это Пол Саймон рассказывает в пятиминутном трейлере, предшествовавшем выходу альбома. Ему нравится говорить о музыке в магическом ключе, но в этой короткометражке магия состоит уже в том, как 81-летний музыкант заново открывает для себя звук. Бубны. Колокольчики. Хор. Солирующая флейта. Фисгармония. Живой классик, наделенный даром вплетать свет в мелодию, словно впервые прикасается к музыкальному веществу.

Саймон настаивает на том, что весь альбом нужно слушать целиком, без пауз, несмотря на то что он состоит из семи произведений и у каждого есть название. Весь массив произведений, по словам музыканта,— это его спор с самим собой на тему веры.

Первая же часть массива называется «The Lord» («Господь»). В своей лирике Пол Саймон, как и в музыке, заново проходит понятия, в которых, казалось бы, разобрался много лет назад. «Господь — это пища для беднейших из бедных и дверь, открытая страннику». И несколько позже: «Вирус COVID — это тоже Господь… Господь — это разящий меч». Предъявляя слушателю тщательно ограненный рифф акустической гитары, вызывающий в памяти лучшие фолк-работы Роберта Планта, Саймон сознательно и регулярно меняет темп, словно это оступается старик, совершающий свою ежедневную прогулку вдоль океана.

Акустическая гитара остается главным инструментом и в песне «Love Is Like A Braid», и Пол Саймон снова играет с темпом, впрочем, не ускоряясь даже до среднего. В этой песне важнее то, как оркестровые струнные или сумрачный гул синтезатора плавно подкатываются к переднему плану и так же мягко уходят в тень.

Неожиданным поворотом оказывается блюз «My Professional Opinion», в котором голос Пола Саймона похож одновременно на его тезку Маккартни и на Рода Стюарта. В этом треке Саймон берет на вооружение легкую сатирическую ноту, рассказывая о том, как обычный разговор в нашем мире превратился в сплошную ругань и ненависть (и в этом виноваты мы все). Единственный, чье мнение важно,— это Господь, и здесь певец вновь пропевает ломаные куплеты «The Lord» (он вернется к ним и позднее). В песне «Your Forgiveness» Пол Саймон говорит о прощении, и для этого ему в рамках одной части альбома требуются две совершенно разные мелодии с различным стихотворным размером. Использование испанской гитары неуловимым образом напоминает здесь гитару Омара Торреса в песне Бориса Гребенщикова «Не судьба».

Во второй половине альбома появляются разного рода инструменты из экзотических лавок, вроде «дождевой палки», таблы и индийских колокольчиков. В воздухе уже практически пахнет сандалом, но Пол Саймон не пережимает с поп-экзотикой, и в песне «The Sacred Harp» главный акцент делается на голос его жены Эди Брикелл.

Несмотря на короткий хронометраж (33 минуты), последовательное слушание «Seven Psalms» в конечном счете процесс все же довольно утомительный: многие удачные находки повторяются, а мысли кажутся сумбурными. Радует скорее общее звуковое пространство альбома, в котором Пол Саймон, кажется, мог бы находиться бесконечно. Альбом действительно не звучит, а как бы снится, и вот такого сейчас точно не делают.