Годовая инфляция в Курганской области снизилась до 1%

В апреле годовая инфляция в Курганской области замедлилась до 1,06% после 2,43% в марте. Такая динамика связана с эффектом высокой базы, расширением предложения ряда товаров и снижением издержек производителей, отмечают в Курганском отделении Уральского ГУ Банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары составил 0,15%, что на 2,13 процентных пункта меньше, чем в марте. На этом сказалась высокая база весны прошлого года — тогда из-за введения санкций выросли издержки сельхозпроизводителей выросли цены на мясные и молочные продукты. Сейчас темп их удорожания ощутимо замедлился. Расширение предложения сахара и муки повлекло за собой снижение темпа прироста цен на кондитерские услуги и удешевление макаронных изделий.

В непродовольственном секторе дефляция ускорилась до 2,42% после 1,07% в марте. По причине сдержанного спроса и расширения предложения стали активнее дешеветь поддержанные иномарки и автомобильные шины, снизились темпы прироста цен на парфюмерно-косметические товары, чистящие и моющие средства.

В сфере услуг годовая инфляция в апреле по сравнению с мартом выросла на 0,42 процентных пункта, до 10,88%. В большей степени на это повлияли цены на авиаперевозки: ускорилось удорожание полетов в эконом-классе. Ослабление курса отразилось на росте цен на туристические поездки в Турцию.

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