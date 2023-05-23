Татарстан не намерен приостанавливать деятельность своего детского лагеря в Крыму на фоне СВО

Деятельность детского лагеря «Ак барс сэлэт» в Крыму (Форос) не планируют приостанавливать на фоне специальной военной операции РФ на Украины и введенного на полуострове режима среднего уровня реагирования. Об этом сегодня отвечая на вопрос «Ъ-Казань» заявила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Организация отдыха детей в Крыму не приостанавливается»,— сказал она, отметив наличие в «Ак барс сэлэте» «полноценной инфраструктуры для безопасного отдыха».

Вице-премьер добавила, что ранее «было некоторое снижение интереса к лагерям, находящимся на Черном море», но сейчас «спрос восстанавливается». Между тем, согласно ее информации, к настоящему времени еще не распроданы путевки на первую смену лагеря, которая открывается начале июня.

Глава минмолодежи Татарстана Ринат Садыков сообщил, что на путевки в лагерь «Ак барс сэлэт» действует «акция»: их стоимость составляет 24 тыс. руб. при том, что цена путевок в лагеря на черноморском побережье Краснодарского края достигает 37 тыс. руб.

Всего в текущем сезоне на отдых в лагеря на Черном море из Татарстана планируется вывезти 5,3 тыс. детей против 5 тыс. – в прошлом году.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"