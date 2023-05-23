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Руководитель народного коллектива «Гармонь певучая» Александр Козлов скончался в Удмуртии

В Удмуртии в возрасте 69 лет скончался руководитель коллектива «Гармонь певучая» Республиканского дома народного творчества Александр Козлов. Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев,

Фото: VK.com, Владимир Соловьев

Фото: VK.com, Владимир Соловьев

Александр Козлов развивал народное и массовое движение, расширял границы и формы проведения мероприятий «Играй, гармонь!», «Гармонь — играй, прославляй Удмуртский край!». Им написано более 50 музыкальных произведений в разных жанрах, которые исполняются любительскими и профессиональными коллективами.

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