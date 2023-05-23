Руководитель народного коллектива «Гармонь певучая» Александр Козлов скончался в Удмуртии

В Удмуртии в возрасте 69 лет скончался руководитель коллектива «Гармонь певучая» Республиканского дома народного творчества Александр Козлов. Об этом во «ВКонтакте» сообщил министр культуры региона Владимир Соловьев,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Владимир Соловьев Фото: VK.com, Владимир Соловьев

Александр Козлов развивал народное и массовое движение, расширял границы и формы проведения мероприятий «Играй, гармонь!», «Гармонь — играй, прославляй Удмуртский край!». Им написано более 50 музыкальных произведений в разных жанрах, которые исполняются любительскими и профессиональными коллективами.