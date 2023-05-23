На Кубани задержали браконьеров за вылов редкого осетра

В Приморско-Ахтарске на берегу Ясенского залива задержали местных жителей за незаконный вылов русского осетра, занесенного в Красную книгу России. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил в источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Кроме этого, с помощью сетей лессовых общей длиной 150 метров злоумышленники ловили камбалу-калкана. Установлен факт вылова девяти рыб. Ущерб водным биологическим ресурсам квалифицирован как крупный. Сейчас правоохранителями проводится доследственная проверка.

Олег Исаев

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