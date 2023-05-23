Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем для Алексея Замкова обернулось создание лекарства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Российский Государственный Архив Экономики Фото: Российский Государственный Архив Экономики

Возвращаемся сегодня в мастерскую скульптора Веры Мухиной на Пречистенку с одной простой целью — разузнать, кем был муж Веры Игнатьевны, о котором сама она говорила, что если бы не он, какого там «Рабочего и колхозницы», вообще ничего бы не было.

Итак, доктор Алексей Замков — мировое светило, между прочим, абсолютно непонятного происхождения. Сам Алексей Андреевич утверждал, что из крестьян, из-под Клина. Не доедал, образования не имел и так далее. Хотя детские и юношеские фотографии Замкова говорят о том, что от крестьянства он был очень далек. Все это напоминает историю моего деда, отец которого был царским генералом, а он всю жизнь с пеной у рта доказывал, что сын «двух рабочих и крестьянки» — имелся такой забавный речевой оборот. Что поделать, времена были такие.

Тем не менее именно доктор Замков послужил Михаилу Булгакову прототипом профессора Преображенского в «Собачьем сердце». И занимался он похожими вещами. Нет, не превращал собак в людей и обратно. Алексей Андреевич Замков изобрел, скажем так, ретровиагру. Это образно, конечно, но имело лекарство и такой эффект. Если же говорить языком энциклопедий, это был первый в мире промышленный препарат гормональной терапии под названием гравидан. Он дал заметный положительный эффект при лечении целого ряда заболеваний.

Клинические испытания проводились на красноармейцах. Но под лозунгом «борьбы со знахарством» работы по препарату вдруг были остановлены. Чтобы продолжить их, доктор Замков вместе с женой Верой Мухиной пытались нелегально покинуть СССР. Были пойманы, как говорится, еще на вокзале и осуждены на три года административной ссылки.

Но сведения о препарате уже дошли до руководства страны, а партийная элита хотела жить не только долго, но и счастливо. Поэтому Замкова вернули и назначили директором специально созданной лаборатории. Его пациентами стали Вячеслав Молотов, Михаил Калинин, Максим Горький и многие другие. Однако травля, которой периодически подвергался доктор, сделала свое дело: в 1942 году Замков скончался после второго инфаркта.