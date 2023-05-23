В Ростовской области растет количество выданных автокредитов

Количество выданных автокредитов в Ростовской области в апреле 2023 года составило 2,2 тыс., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 13,9% (в марте 2023 года — 1,9 тыс.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ),

Отмечается, что в апреле 2023 года выдача автокредитов выросла в большинстве регионов страны. В рейтинге регионов по количеству оформленных автокредитов на первом месте находится Москва (4,55 тыс.), далее идут Московская область (4,01 тыс.), Санкт-Петербург (3,60 тыс.), Татарстан (3,52 тыс.) и Краснодарский край (2,98 тыс.).

Всего в России было выдано 68,8 тыс. автокредитов (+10,3%), что является наивысшим показателем с начала 2022 года. «Рост выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина