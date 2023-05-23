В Екатеринбурге отправили в колонию мужчину, столкнувшего с балкона 11-летнего сына

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к девяти годам четырем месяцам колонии строгого режима мужчину, который в ходе ссоры избил бывшую жизнь и столкнул с балкона 11-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Он был признан виновным в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего (ч.3 ст. 30, пп «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ).

По данным следствия, в ночь на 18 июня 2022 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в общежитии на ул. Дагестанской. Он спровоцировал конфликт с бывшей женой, собиравшейся на работу, начав ее избивать.

Ребенок решил вступиться за маму, благодаря чему она смогла вырваться и убежать на улицу за помощью. В это время мужчина переключил агрессию на сына. Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон второго этажа, откуда его столкнули. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что мужчина был задержан полицией на месте преступления. Вскоре силовики установили, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков, сбыт имущества, полученного незаконным путем, а также угрозу убийством. Кроме того, он неоднократно привлекался к ответственности за мелкое хулиганство.

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