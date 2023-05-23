Жительница Ярославля отсудила деньги за затопление квартиры кипятком и гибель домашних животных

Кировский районный суд Ярославля принял решение взыскать с АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» 1 млн 170 тыс. руб. за затопление квартиры истицы кипятком, которое привело к травмам хозяйки, гибели домашних животных и повреждению имущества. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский областной суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Ярославский областной суд

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Суд установил, что в феврале 2021 года в квартире прорвало заглушку фильтра трубы горячего водоснабжения. Кроме хозяйки дома находились две кошки и собака.

«Спасаясь, женщина обожгла кипятком обе стопы, животных тоже обварило. Обожженная собака несколько раз укусила хозяйку, когда пожилая женщина пыталась поднять ее с пола. Из-за полученных повреждений собака погибла на месте происшествия. Коты получили термические поражения 60 и 50 процентов от всей поверхности тел. Оказанная специалистами ветеринарной клиники терапия к излечению не привела, животные скончались»,— рассказали в Ярославском областном суде.

Суд установил, что температура горячей воды в подающем трубопроводе в доме составляла 107,67 градусов, что значительно выше нормы. Система горячего водоснабжения дома находилась в ненадлежащем состоянии. Имущество хозяйки квартиры также было сильно повреждено.

«Пострадавшая перенесла сильные эмоциональные переживания из-за мучительной смерти домашних животных, полученных телесных повреждений, из-за которых она не могла самостоятельно передвигаться, кроме того ей пришлось переехать на съемное жилье»,— рассказали в Ярославском областном суде.

АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» не согласилось с иском. Представитель ответчика в суде заявил, что прорыв произошел в зоне ответственности собственника помещения и мог быть связан с некачественными работами по замене труб.

Суд пришел к выводу, что затопление квартиры произошло по причине ненадлежащего выполнения АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» обязательств по управлению домом.

«С АО "Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района" в пользу истца взыскано в возмещение расходов на лечение 344,44 руб., на кремацию животного — 1 035 руб., на лечение котов — 27 740 руб., в возмещение расходов на устранение повреждений мебели и элементов отделки квартиры — 445 793,42 руб., компенсация морального вреда в сумме 300 000 руб., штраф 387 456,43 руб., в возмещение расходов на оплату услуг эксперта в сумме 8 000 руб., а всего — 1 170 369,29 руб.»,— рассказали в Ярославском областном суде.

Жалоба ответчика в Ярославский областной суд оставлена без удовлетворения, решение вступило в законную силу.

Антон Голицын