Паром «Лаврентий» до 1 июня приостановил работу на Керченской переправе

Грузовой паром «Лаврентий» временно вывели из эксплуатации на Керченской переправе для планового технического обслуживания. Об этом сообщает министерство транспорта Республики Крым в своем Telegram-канале.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Технические работы по обслуживанию судна продлятся до 1 июня 2023 года. Сейчас на переправе продолжает работать два железнодорожных и два автомобильных парома.
Грузовой транспорт после взрыва Крымском мосту 8 октября вынужден пользоваться паромной переправой или использовать сухопутный маршрут через новые регионы России, чтобы попасть с материковой части страны на полуостров.
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