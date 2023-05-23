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Паром «Лаврентий» до 1 июня приостановил работу на Керченской переправе

Грузовой паром «Лаврентий» временно вывели из эксплуатации на Керченской переправе для планового технического обслуживания. Об этом сообщает министерство транспорта Республики Крым в своем Telegram-канале.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Технические работы по обслуживанию судна продлятся до 1 июня 2023 года. Сейчас на переправе продолжает работать два железнодорожных и два автомобильных парома.

Грузовой транспорт после взрыва Крымском мосту 8 октября вынужден пользоваться паромной переправой или использовать сухопутный маршрут через новые регионы России, чтобы попасть с материковой части страны на полуостров.

Олег Исаев

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