Ученые опровергают гипотезу о месте падения Тунгусского метеорита

Сибирские ученые считают, что Тунгусский метеорит мог упасть в другом месте, вопреки известной гипотезе о том, что озеро Чеко в Красноярском крае является свидетельством падения метеорита, сообщает издание «Наука в Сибири». Вблизи предполагаемого эпицентра «Тунгусского феномена» обнаружено еще два похожих озера, что говорит о неуникальности Чеко, говорится в опубликованном исследовании в журнале «Доклады академии наук». Также отмечается, что все три водоема оказались гораздо старше Тунгусского события и имеют природное происхождение.

«Более вероятна геологическая природа происхождения озер. Предположительно оно связано с карстовыми процессами либо с таянием вечной мерзлоты, ведь форма озерных чаш выглядит как следствие обвала подстилающих пород. Таким образом, мы представили еще одно свидетельство против гипотезы о происхождении озера Чеко в результате Тунгусского события», — рассказал ведущий научный сотрудник Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН профессор Сибирского федерального университета доктор биологических наук Денис Юрьевич Рогозин.

Предположительно, небесное тело упало на территории Красноярского края летом 1908 года. Падение отметилось мощным взрывом над незаселенным районом тайги. Взрывную волну зафиксировали сейсмографы по всему миру. Озеро Чеко находится в 8 км от предполагаемого эпицентра взрыва и рассматривается исследователями как след от падения Тунгусского метеорита.

Ранее красноярские физики опровергли падение Тунгусского метеорита на Землю и рассчитали, что значительные разрушения в районе Подкаменной Тунгуски связаны не с падением космического объекта, а с ударными волнами, возникшими при сквозном прохождении железного астероида сквозь атмосферу Земли.

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Лолита Белова