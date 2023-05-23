Газпромбанк выступил партнером по строительству крупнейшего в России завода по переработке льна

В Ростовской области, в Новоалександровской промышленной зоне состоялась торжественная церемония закладки первого камня на месте будущего маслозавода. Предприятие мощностью до 148,5 тысяч тонн льна в сутки будет построено при финансовой поддержке Газпромбанка.



Стоимость строительства составляет 2,84 млрд рублей. С целью финансирования планируется привлечь льготный кредит для сельхозтоваропроизводителей от Газпромбанка, а также собственные средства компании «АСВА» (акционеры – российская компания АСТОН и бельгийская Vandeputte Huilerie SA.).

На территории 7,5 га проектом предусмотрено строительство высокоэффективного завода с полным производственным циклом, емкостей для единовременного хранения до 30 тысяч тонн льна и 7 тысяч тонн льняного масла, склада для напольного хранения жмыха на 5 тысяч тонн. Также запланирован запуск цеха рафинации производственной мощностью до 100 тонн в сутки. Инфраструктура объекта позволит принимать сырье с автомобильного и железнодорожного транспорта, отгружать контейнерные поезда с льняным маслом. После ввода в эксплуатацию завод станет ведущим российским предприятием по переработке льняного семени в.

При проектировании нового объекта особое внимание уделялось экологическому аспекту и формированию высокого уровня биобезопасности. Так, на заводе будет организовано безотходное производство: очищенный конденсат технологических паров, выделяющихся при прессовании, применят для увлажнения жмыха и доведения его до необходимой влажности. Жмых является ценным кормовым продуктом и будет реализовываться животноводам в России и мире.

«Газпромбанк принимает участие в развитии агропромышленного комплекса России, в том числе в рамках механизмов государственной поддержки. В этой связи мы высоко оцениваем инвестиционную привлекательность проекта компании «АСВА». По нашей оценке, строящийся завод будет не просто крупнейшим эффективным производством необходимого рынку льняного масла, а важным элементом социально-экономической жизни региона, обеспечивая значимый вклад в создание рабочих мест, инфраструктуры и цепочки добавленной стоимости», – отметил Исполнительный Вице-Президент – управляющий по Южному региону Банка Сергей Селютин.

«Мы приступаем к основным строительным работам, которые планируем завершить к началу 2024 года. Уже получены все разрешительные документы, завершена подготовка площадки под строительство, осуществлена забивка тестовых свай. На середину лета текущего года ожидается окончательная поставка оборудования, значительная часть из которого – от отечественных производителей. В России наблюдается повышенный интерес со стороны сельхозпроизводителей к нишевым культурам, особенно к возделыванию льна масличного. Эта культура в последние годы отлично себя зарекомендовала как с точки зрения севооборота, так и с точки зрения высокой маржинальности. Новый завод обеспечит устойчивый спрос на лен, выращенный фермерами не только Ростовской области, но и регионов Юга, Центральной России и Поволжья», – прокомментировал генеральный директор компании «АСВА» Виталий Литовка.

Читайте нас в Telegram