Полицейские отпустили задержанного краснодарцами мигранта, обвиненного в приставании к школьнице

В полиции Краснодара опровергли сведения о причастности приезжего из Средней Азии к противоправным действиям в отношении 11-летней девочки. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация об инциденте распространилась в социальных сетях. Иностранца задержали местные жители. Сообщалось, что якобы мужчина выслеживал девочку, после чего настойчиво предлагал ей поехать к нему домой. Ребенку удалось убежать. На следующий день, увидев мужчину в магазине в Краснодаре, девочка указала на него взрослым.

Проверка, проведенная сотрудниками правоохранительных органов, показала, что мужчина непричастен к преследованию ребенка.

Анастасия Донскова

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