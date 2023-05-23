Вице-президент федерации водно-моторного спорта Петербурга попал в ДТП с участием 11-летнего ребенка

Вице-президент федерации водно-моторного спорта Санкт-Петербурга Петр Пылаев попал в дорожную аварию с участием пятиклассника, сообщает 78.ru. Его Volvo столкнулся с велосипедом мальчика на пешеходном переходе.

По информации ГИБДД города, столкновение произошло на регулируемом перекрестке Богатырского проспекта и Планерной улицы в Приморском районе. Volvo под управлением Петра Пылаева совершал правый поворот и столкнулся с ребенком, нанеся мальчику вред здоровью средней тяжести. Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу № 2.

По словам самого Петра Пылаева, он двигался по улице с соблюдением ПДД, а велосипедист сам врезался в его машину на большой скорости. Господин Пылаев отметил, что сразу остановился, вызвал ДПС и скорую помощь.

Сейчас полиция устанавливает детали происшествия.

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