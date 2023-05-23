Минимальный набор продуктов в Ростовской области подорожал на 3,8%

Стоимость минимального продуктового набора в Ростовской области в апреле выросла на 3,8% по сравнению с аналогичным показателем декабря 2022 года, следует из данных, опубликованных Ростовстатом.

По данным органа статистики, в декабре стоимость минимального продуктового набора в Ростовской области составила почти 5,4 тыс. руб., и это на 1,6% больше, чем в марте.

Рост цен на минимальный набор продуктов в Ростовской области оказался быстрее, чем в среднем по России (+3% с конца предыдущего гожа). Среди субъектов ЮФО наибольший рост наблюдается в Краснодарском крае (+4,1%).

Стоимость минимального набора продуктов питания является одним из показателей для анализа ценовых процессов в России. В его состав включено 33 наименования продовольственных товаров, в том числе мясо, масло, молоко, сыр, яйца, чай, хлеб, овощи и др.

Кристина Федичкина