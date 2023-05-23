«Самым дорогим лотом стал бронзовый "Паук"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие работы Генри Тейлора, Николь Эйзенман и Луизы Буржуа были проданы на торгах и за какую сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid, Reuters Фото: Brendan McDermid, Reuters

Дом Sotheby’s провел две последовательные вечерние распродажи в своей штаб-квартире в Верхнем Манхэттене в рамках американской большой аукционной недели. Результат лучше, чем у конкурентов. В целом $204,7 млн — немного выше предварительной общей оценки.

Примечательно, что некоторые эксперты предсказывали «возвращение к периоду меньшего безумия, когда эра дешевых денег подошла к концу». Другие уверяли, что «жар вокруг некоторых ультрасовременных художников поутих, а это свидетельствует о том, что за последние несколько лет эта категория стала перенасыщенной».

Итак, в первой части вечера Sotheby’s Now, посвященной самым востребованным работам, созданным за последние пять лет, получено $37,2 млн. Были установлены рекорды для шести художников — это Джастин Кагьят, Генри Тейлор, Николь Эйзенман, Симона Ли (вот ее я знаю), Стивен Ширер и Порция Звавахера.

Среди самых ожидаемых лотов вечера было полотно Генри Тейлора «От Конго до столицы и снова черное» 2007 года — это прямая отсылка к «Авиньонским девицам» Пабло Пикассо 1907-го. Фигуры Пикассо заменены чернокожими женщинами. Полотно ушло за $2,5 млн — в 2,5 раза выше эстимейта. Фигуративная скульптура Симоны Ли установила еще один рекорд. Las Meninas II — как вы понимаете, прямая отсылка к Диего Веласкесу. Это одна из ее фирменных женщин в юбке из рафии — ткани из пальмовых листьев. Лот было продан за $3 млн. «Ночная студия» Николь Эйзенман, изображающая двух женщин, обнимающихся в постели, ушла за $2,4 млн. Наконец, зимбабвийка Порция Звавахера, картина Vese Vakanddibata («Они все дали мне силу») — три расплывчатые фигуры, «дающие силу» четвертой. Это масло продано за $356 тыс.

А самым дорогим лотом вечера стал массивный бронзовый «Паук» Луизы Буржуа, который был продан по минимальной цене в $32,8 млн с учетом сборов. Второй по значимости работой вечера стала картина Жан-Мишеля Баския «Настало время». Холст в форме диска, посвященный Чарли Паркеру, продан за $28,6 млн — ниже эстимейта.