В Уфе суд вынес приговор экс-инспектору ГИБДД за вымогательство взятки

Советский райсуд Уфы приговорил бывшего инспектора ГИБДД 35-летнего Руслана Гадельшина к семи с половиной годам лишения свободы за вымогательство взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, подсудимый в августе 2020 года, остановив автомобиль уфимки для проверки документов, пригрозил составить протокол за отказ в прохождении медосвидетельствования. Водитель, опасаясь угроз, по просьбе инспектора, передала ему 15 тыс. руб.

В суде Руслан Гадельшин частично признал вину.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в марте текущего года экс-инспектор уже был судим за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и мелкое взятничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), а в октябре прошлого года с бывшим коллегой Радмиром Мухаметьяновым был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. В зависимости от роли и степени участия они были признаны виновными в получении взятки (чч. 3, 5 ст. 290 УК РФ), фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

В ноябре 2022 года Руслан Гадельшин был уволен из ГИБДД за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

В общей сложности по совокупности преступлений Гадельшину предстоит отбыть девять с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права в течение семи лет занимать должности на госслужбе и в органах МВД.

Венера Хисамова

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