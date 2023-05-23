Свыше 2 млрд рублей потратят на организацию детского отдыха в Татарстане

В этом году в Татарстане на организацию детского отдыха потратят свыше 2 млрд руб. Об этом на брифинге заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

Данная сумма оказалась на 330 млн руб. больше, чем годом ранее. «Понятно, что это связано с индексацией цен на услуги и продукты питания, но и здесь важно отметить, что руководство республики нас услышало и увеличило финансирование», — сказал в ходе брифинга глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.

Всего для этих целей в Татарстане задействуют 1,5 тыс. организаций.

"Ъ-Казань"