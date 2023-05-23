В Сочи отметили двукратное падение цен на отдых в отелях в мае-июне

В Сочи зафиксировали двукратное снижение стоимости размещения в отелях и гостиницах в период мА-июня текущего года. По данным туристического портала Tour Dom, скидки достигают 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Наибольшее снижение цен эксперты обнаружили в гостиницах сети Sirius – Gamma, Delta и Omega. Если неделю назад стоимость проживания в стандартном номере трехзвездочного Omega Sirius доходила до 42 тыс. руб. за семь ночей, то в настоящее время цена снизилась до 24 тыс. руб. В «Сочи Парк Отеле» объявили акцию с 30% скидками на проживание, в четырехзвездочном «Бридж Резорт» прайс снизился на 10%.

Средний показатель снижения, как отмечают специалисты, держится в рамках умеренного показателя в 10-15%. Эксперты отмечают ряд причин, повлиявших на такое динамичное изменение ценника. В частности это изначально завышенная стоимость проживания на период низкого сезона в мае-июне. При этом, как отметил глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, пятизвездочные гостиницы пока не меняют тарифы.

Среди других причин называют акции на бесплатное бронирование, из-за которых возникали ситуации, когда одни и те же люди бронировали проживание в разных отелях. Такие обстоятельства создали условия ложного высокого спроса, который и вызвал рост стоимости проживания, по мнению председателя правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова.

Анастасия Донскова

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