В Челябинске сотрудницу гостиничного комплекса будут судить за хищение 2 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве сотрудницы челябинского парк-отеля «Березка». Ее обвиняют в хищении средств клиентов на 2,1 млн руб., сообщают в прокуратуре региона. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска.

По версии следствия, менеджер по продажам гостиничного комплекса с декабря 2021 по июль 2022 годов предлагала клиентам после заключения договоров об аренде банкетных залов и иных услугах внести оплату заранее. Она мотивировала это возможностью предоставления скидки и необходимостью покупки продуктов по более низкой цене. При этом она знала, что оплата за банкеты производится по их окончанию.

Полученными от клиентов деньгами сотрудница распорядилась по своему усмотрению. Всего она похитила у 13 граждан 2,1 млн руб. и нанесла гостиничному комплексу ущерб на 438 тыс. руб. В ходе следствия были арестованы квартира обвиняемой стоимостью 2,6 млн руб. и сотовый телефон за 85 тыс. руб.

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