Житель Башкирии приговорен к девяти годам строгого режима за нападения на банки

Советский районный суд Уфы признал 31-летнего жителя Илишевского района Башкирии Игоря Сидоренко виновным в разбое (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ) и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

Как установил суд, с 2016 по 2021 годы Игорь Сидоренко вместе с двумя братьями совершил серию разбойных нападений на отделения банков, расположенные в Москве, Московской области и в Уфе. По данным «Ъ-Уфа», офисы принадлежали Сбербанку и Росбанку.

«К реализации задуманного братья готовились заранее, приобретали необходимый реквизит, в том числе предметы, используемые в качестве оружия для угроз, а также использовали автомобиль для того, чтобы скрыться с мест преступления»,— говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Угрожая сотрудникам кредитных организаций, они требовали передать им хранящиеся в сейфах деньги. Так, во время одного из нападений в Москве братья дождались закрытия филиала банка и, подкараулив кассира возле ее автомобиля, приковали наручниками к подголовнику сиденья. Угрозами они заставили женщину отдать ключи от входной двери и сообщить код для отключения системы охраны. В общей сложности фигуранты уголовного дела похитили почти 5,4 млн руб.

Ранее еще один из братьев — Андрей Сидоренко — получил пять лет колонии строгого режима. В отношении третьего брата уголовное дело прекратили в связи с его смертью.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте