В случае потепления климата столица России может быть перенесена в Сибирь

Столица России может быть перенесена в Сибирь при реализации наихудшего сценария потепления климата на планете, считает климатолог Алексей Кокорин. Речь идет о повышении глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно данных конца 19 века. В этом случае восемь-девять лет из 10 могут оказаться аномально жаркими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск»,– сказал климатолог (цитата по «РИА новости»). В тоже время эксперт отметил, что считает маловероятным такой вариант событий.

Ранее ученые Гарвардского университета и Университета Вашингтона не исключали, что периоды аномальной жары, когда температура воздуха поднимается выше +39,6°С, будут случаться в средних широтах к концу века в три-десять раз чаще, чем сейчас. Ускорение климатических изменений они связали с деятельностью человека.

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Оксана Павлова