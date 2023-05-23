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АПК Орловской области получит 2 млрд рублей господдержки в 2023 году

В 2023 году на развитие агропромышленного комплекса (АПК) Орловской области направят около 2 млрд руб. господдержки. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Из них прямая поддержка составит более 1,5 млрд руб. (1,4 млрд руб. из федерального бюджета, 160,9 млн руб. — из областного). Субсидии по льготным краткосрочным кредитам составят 476 млн руб.

На сегодня уже перечислено 878,9 млн руб. субсидий, что на 420,5 млн руб. больше уровня аналогичного периода 2022 года, уточнили в пресс-службе. Наибольшая сумма в рамках господдержки предусмотрена для представителей растениеводческой и животноводческой отраслей (компенсирующая субсидия в размере 682,5 млн руб.), сельхозтоваропризводителям уже перечислено 275,2 млн руб. Еще 309,3 млн руб. будет направлено на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования.

Мария Старикова

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