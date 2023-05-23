ФСБ раскрыла подробности дела украинца, приговоренного в Туле к 16 годам за шпионаж

Приговор осужденному за шпионаж гражданину Украины Андрею Петкевичу вступил в законную силу, сообщил центр общественных связей ФСБ России. В феврале Тульский областной суд признал мужчину виновным по ст. 276 УК и приговорил его к 16 годам колонии строго режима.

Из сообщения ФСБ, которое приводит ТАСС, следует, что Андрей Петкевич по заданию украинских разведывательных служб искал работников российских оборонных предприятий, которые имели доступ к секретным государственным сведениям. Как утверждает ФСБ, целью мужчины были «вербовочная разработка россиян» и получение от них охраняемой законом информации о разработках стрелкового вооружения. «Шпионская деятельность Петкевича была своевременно пресечена»,— отметили в ФСБ.

Из опубликованного ФСБ видео следует, что Андрея Петкевича задержали в автосервисе. «РИА Новости» пишет, что у мужчины изъяли конструкторскую документацию на российский подствольный гранатомет, а также сам гранатомет. Сотрудник ФСБ на видео называет обнаруженные документы «технической документацией».

Приговор 43-летнему Андрею Петкевичу из Днепропетровска был вынесен 15 февраля, сообщали «Тульские новости». По информации издания, мужчина был задержан в августе 2021 года.

Милена Костерева