«Ростелеком» подтвердил проблемы с доступом к зарубежным ресурсам

У пользователей «Ростелекома» из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга и еще ряда российских городов возникли проблемы с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, следует из данных Downradar. По данным Telegram-канала «Код Дурова», у пользователей не открываются веб-версия Telegram и «практически все зарубежные сервисы».

В «Ростелекоме» подтвердили наличие проблемы. В компании сказали, что доступ может быть временно затруднен из-за сбоя на одной из площадок обмена трафиком в Европе. В «Ростелекоме» добавили, что его сети в России работают в штатном режиме. «Отмечаются технические проблемы на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежным интернет-ресурсам. Подключены резервные международные каналы связи»,— сказали «Ъ» в пресс-службе компании.

Лаура Кеффер