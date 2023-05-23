В Челябинской области подпольного оружейника осудили на пять лет строгого режима

Чебаркульский городской суд вынес приговор местному жителю, который занимался незаконных хранением и изготовлением огнестрельного оружия. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Чебаркуля в августе 2022 года. У горожанина изъяли два пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и 1 кг пороха. Следствие и суд установили, что чебаркулец изготовил боевое огнестрельное оружие из охолощенного в гараже рядом с домом, используя подручные инструменты.

Уголовное дело расследовал следственный орган УФСБ России по региону. Суд признал чебаркульца виновным по трем статьям п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ), ч.1 ст. 222 (незаконные хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).