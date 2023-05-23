В Казани женщину задержали по подозрению в нападении на детскую воспитательницу

Казанские полицейские задержали женщину, которая подозревается в нападении на воспитательницу своего сына с ножом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошел в одной из казанских школ в Московском районе. Женщина пришла в учебное заведение с ножом из-за конфликтной ситуации с ребенком. Она стала угрожать присутствующим и стала требовать решить ситуацию, которая возникла в ходе учебного процесса. В итоге она напала на воспитательницу, и последняя получила травму руки. Дети в результате ЧП не пострадали.

Вскоре на место происшествия прибыли полицейские. Они задержали подозреваемую и увезли ее в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.

"Ъ-Казань"