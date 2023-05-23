Челябинску передадут в лизинг 15 больших автобусов

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставит в Челябинск по договору лизинга с городским перевозчиком 15 автобусов большого класса. Технику планируют передать в этом году, сообщают в ГТЛК.

Автобусы работают на газомоторном топливе. Их предоставят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его программа обновления городского пассажирского транспорта реализуется ГТЛК при субсидиарной поддержке Минтранса РФ, что позволяет делать перевозчикам скидки до 60%.

С 2020 года ГТЛК передала в лизинг в 25 регионов РФ свыше 1,5 тыс. единиц техники по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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