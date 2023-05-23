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В Ярославской области планируют строить дома с господдержкой для жителей села

В Ярославской области планируют строить жилье на сельских территориях с поддержкой из федерального бюджета. Заявку региона в программу обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Михаила Евраева с участием глав районов.

Оперативное совещание в правительстве Ярославской области

Оперативное совещание в правительстве Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Оперативное совещание в правительстве Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Как сообщил директор департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Дмитрий Фомин, Министерство сельского хозяйства готово финансировать строительство домов на 80%, в том числе многоквартирных. Участие в программе могут принимать местные власти и предприятия.

«Нужно активнее участвовать в программе. Это хорошая возможность решить кадровые вопросы на территориях. Когда посещаю районы, мне руководители жалуются на нехватку специалистов, многим приходится привлекать их с других территорий. Со строительством жилья эту проблему можно решить. Давайте до конца недели подготовим максимальное количество проектов, которые можно заявить на участие в федеральной программе. Это послужит реальному развитию сельских территорий»,— сказал Михаил Евраев.

Как было отмечено на совещании, планы по строительству жилья есть в Пошехонском, Ярославском, Даниловском и Рыбинском районах. Например, Пошехонская птицефабрика планирует построить шесть жилых домов для сдачи в аренду сотрудникам по льготной цене.

Также в конкурсе на получение поддержки от Министерства сельского хозяйства могут участвовать проекты благоустройства. В региональный департамент АПК и потребительского рынка уже поступили 32 заявки от десяти районов на общую сумму 34 млн руб. Заявки правительство области направит в Минсельхоз России. Областное правительство будет софинансировать эти работы.

Антон Голицын

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