Пять нарушений запрета продажи алкоголя зарегистрировали в Ижевске

В Удмуртии проходят рейды за соблюдением запрета на продажу алкогольной продукции в дни проведения последних звонков 22 и 23 мая. Так, за сутки было проверено 48 объектов торговли и общественного питания, сообщил во «ВКонтакте» министа промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Нарушения зафиксировали на пяти объектах, в том числе в магазинах на улице 30 лет Победы и переулке Ястребовский, а также в ларьке на улице Буммашевская. Нарушали запрет и в буфете, расположенном на улице Пушкинская, а также в кафе на улице Гагарина.