В реестр объектов культнаследия включены главный корпус БашГУ и «Дом-коммуна» в Уфе

Башкультнаследие включило в единый госреестр объектов культурного наследия четыре выявленных объекта культурного наследия. Первые два располагаются в Уфе: «Дом-коммуна» на улице Ленина, 9/11 и «Главное здание БГУ» на улице Валиди, 32, еще два – в Благовещенске: «Училище (восточный корпус)» на улице Седова, 2 и «Благовещенская учительская семинария» на улице Советской, 11. Соответствующие приказы опубликованы на сайте правовой информации.

Согласно документам, в границах территорий объектов запрещается, в частности, строительство новых зданий, проведение земляных и строительных работ, за исключением тех, которые призваны сохранить объект или его отдельные элементы.

«Дом-коммуна» был построен в 1930 году, признан памятником архитектуры. Является жилым домом. В 1959-1971 годах в нем жил народный артист БАССР Рафгат Файзуллин, о чем указано в соответствующей мемориальной доске на фасаде здания.

«Главное здание БГУ» было основано в 1957 году. Также является памятником архитектуры. В 2022 году ВУЗ был объединенн с Уфимским государственным авиационным техническим университетом в Уфимский университет науки и технологий.

Училище было построено в 1910-е годы, памятник архитектуры. Здание выполнено из кирпича.

Семинария была основана во второй половине 19 века. Находилась в ведении министерства народного просвещения. Учебное заведение было закрытого типа. Кроме обязательной программы учительских семинарий там преподавались токарное, столярное дело.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте