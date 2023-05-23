Продление налоговой льготы для инвесторов обойдется бюджету Башкирии в 505 млн рублей

Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят закон о внесении изменений в статью закона «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций», сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Предлагается продлить действие пониженной ставки налога на прибыль организаций еще на год. Льготную ставку в размере 12,5% при исчислении налога за 2024 год смогут применять организации, которые состоят на налоговом учете на территории республики и заключили с правительством Башкирии инвестиционное соглашение об условиях реализации приоритетного инвестпроекта.

Реализация закона обойдется бюджету республики в 505 млн руб. По состоянию на 1 мая в перечень приоритетных инвестпроектов включены 295 проектов с общим объемом инвестиций 781,2 млрд руб.

Влада Шипилова

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