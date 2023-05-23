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Коммерсантъ FM
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Путин назначил Травникова главой управления по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции

Владимир Путин освободил своим указом Андрея Чоботова от должности начальника управления президента по вопросам противодействия коррупции. Новым начальником управления по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции назначен Максим Травников. Ранее господин Травников возглавлял управление по вопросам государственной службы и кадров. Таким образом, президент объединил эти две структуры.

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Максим Травников занимал пост начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров с октября 2019 года. До этого возглавлял управление по обеспечению конституционных прав граждан (с 2018 года). В 1996–1999 годах работал атташе и третьим секретарем в правовом департаменте МИД России, в 1999–2003-м — третьим и вторым секретарем постоянного представительства РФ при Совете Европы. В 2003–2004-м был советником в аппарате заместителя и первого заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака, в 2004–2008-м — замдиректора департамента международного сотрудничества аппарата правительства. В 2008–2012 занимал пост замминистра регионального развития, после этого был назначен заместителем министра юстиции.

Лаура Кеффер

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